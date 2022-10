Immersion dans l’univers de la graine à la Maison Familiale d’Henri Matisse Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Bohain-en-Vermandois La Maison familiale d’Henri Matisse à Fresnoy le Grand participe au grand évènement du réseau PROSCITEC : Les Métiers et la Jeunesse, parlons-en ! Tout le long de la journée du samedi 15 octobre, elle vous propose une immersion dans l’univers de la graine autour des 5 sens à travers un parcours de médiation : des boîtes à toucher, des défis pour aiguiser l’ouïe, une découverte des senteurs, des jeux autours de la graine et enfin une petite dégustation. Tout un programme riche et amusant pour un samedi familial tout en couleurs ! Samedi 15 octobre 2022 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Gratuit. maisonmatisse@bohainenvermandois.fr +33 3 23 60 90 54 Bohain-en-Vermandois

