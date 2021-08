Bergerac Lycéé Professionnel Jean CAPELLE Bergerac, Dordogne IMMERSION DANS LES METIERS DE L’HOTELLERIE RESTAURATION Lycéé Professionnel Jean CAPELLE Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Pendant 2h venez testez les metiers de l’hotellerie restauration parmi la cuisine traditionnelle, la cuisine/service en collectivité(snacking et cafétéria), la commercialisation et service(hotel/café/restaurant)

INSCRIPTION AVANT LE 30/08/2021

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T16:00:00

