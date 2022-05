Immersion dans le rucher de la Maison Ravier Maison Ravier Morestel Catégories d’évènement: Isère

Morestel

Immersion dans le rucher de la Maison Ravier Maison Ravier, 4 juin 2022, Morestel. Immersion dans le rucher de la Maison Ravier

le samedi 4 juin à Maison Ravier

Visite exceptionnelle accompagnée par l’apiculteur au cœur de la ruche. Chaque participant sera équipé d’une vareuse fournie pour une visite en toute sécurité au plus près de la ruche et aura la possibilité de prendre des photos et de manipuler les cadres. Durée max. 1 h. Enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte. Places limitées.

Tarifs : 8 € adulte, 5€ enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:00:00

