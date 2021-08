Kilstett La Casemate Kilstett Bas-Rhin, Kilstett Immersion dans la vie du soldat français de 1940 La Casemate Kilstett Kilstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Participez à la visite immersive de la casemate de Kilstett, sur la ligne Maginot, à la découverte du quotidien du soldat français de 1940. La visite commentée vous fera découvrir ce lieu surprenant, ainsi que l’histoire du secteur. C’est l’occasion de revenir sur le moment de l’évacuation et sur ceux des combats méconnus du mois de juin de 1940.

Gratuit. Entrée libre.

Participez à la visite immersive de la casemate de Kilstett, sur la ligne Maginot, à la découverte du quotidien du soldat français de 1940. La Casemate Kilstett Rue de la forêt, 67840 Kilstett Kilstett Bas-Rhin

