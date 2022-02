Immersion dans la réalité virtuelle Pouce Café Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Immersion dans la réalité virtuelle

du samedi 4 septembre 2021 au samedi 4 juin

Immergez-vous dans le monde de la réalité virtuelle avec nos casques Oculus. Devenez explorateur, boxeur, pilote de course, cuisinier etc. Avec ou sans initiation. Tous les samedis.

Entre 30 et 33 euros par heure par joueur. Interdit au moins de 16 ans. 6 joueurs maximum par heure.

Plongez dans la réalité virtuelle à travers des jeux et compétitions avec notre animateur Sébastien. Pouce Café 32 rue d’Anjou 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

