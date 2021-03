Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Immersion dans la réalité virtuelle Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Immersion dans la réalité virtuelle, 15 mars 2021-15 mars 2021, Fréhel. Immersion dans la réalité virtuelle 2021-03-15 13:30:00 – 2021-03-31 17:30:00 Rue de la Grande Abbaye Cybercommune

Fréhel Côtes d’Armor La cybercommune de Fréhel propose des voyages en immersion avec un casque à réalité augmenté.

3 thèmes :

– Voyage, immersion dans Notre Dame de Paris

– Voyage, immersion dans l’univers avec la mission ISS

– Voyage, immersion dans L’obsession des Nymphéas de Claude Monet

Durée 30 minutes par personne.

