Nuit des musées Immersion dans la culture papoue à la Cité de la Préhistoire – Grand Site de l’Aven d’Orgnac Cité de la préhistoire Samedi 14 mai, 20h30

Pour la Nuit Européennes des Musées, la Cité de la Préhistoire vous ouvre les portes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une visite guidée de son exposition temporaire et un spectacle de contes.

### Une immersion dans la culture papoue !

* **Visite guidée de l’exposition temporaire**

Laissez-vous porter par notre guide-médiateur de la Cité de la Préhistoire à travers l’exposition temporaire **_Bijoux, cailloux, Papous… Des préhistoriens en Nouvelle-Guinée_**. Un voyage à la rencontre de peuples en voies de disparition : les papous des montagnes de Papouasie Nouvelle-Guinée. Laissez-vous conter l’**histoire du quotidien surprenant de ces femmes et hommes** à travers des photos, films et objets exceptionnels : parures en plumes, poignards en os de casoars ou encore filets en fibre d’hibiscus.

* **Conte papou**

En écho à l’exposition, la conteuse Alexandra Re vous propose un **spectacle de contes et de récits** issus de la tradition orale des peuples papous de Nouvelle-Guinée. Une plongée dans un **monde lointain et fascinant à la recherche de notre humanité commune**.

**INFOS PRATIQUES**

Samedi 14 mai 2022

À 20h30

Durée : 1h30

Visite gratuite pour tous, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées

À partir de 8 ans

**Sur réservation** au 04.75.38.65.10. _Attention places limitées_

La Cité de la Préhistoire nous propose de partager le quotidien de nos ancêtres depuis le Paléolithique moyen jusqu’au premier âge du Fer. Un véritable voyage de 350 000 ans à la découverte des Prénéandertaliens, de l’Homme de Néandertal jusqu’à l’Homme moderne, Homo sapiens, au travers des modes de vie de chasseurs-cueilleurs, en passant par l’agriculture, l’élevage puis la métallurgie.

Pourquoi la Cité de la Préhistoire a-t-elle été implantée à proximité de l’Aven d’Orgnac ?

Sur le site classé de l’Aven d’Orgnac, se trouvent deux sites archéologiques remarquables :

– Orgnac III, occupé par les ancêtres de Néandertal, il y a 350 000 ans. Ce site est l’un des habitats les plus anciens d’Europe !

– Baume de Ronze, fréquentée depuis le Paléolithique supérieur. Cette vaste cavité effondrée est utilisée ensuite au Néolithique comme bergerie par les premiers agriculteurs, 5500 ans avant notre ère !

Ouvert tous les jours du 1er février au 15 novembre et durant les vacances de Noël.

http://www.orgnac.com

Open every day from February 1st till November 15th and during Christmas holidays. Saturday 14 May, 20:30

The City of Prehistory offers us to share the daily life of our ancestors from the Middle Palaeolithic to the first Iron Age. A journey of 350,000 years to discover the Pre-earnderthals, from the Neanderthal Man to the modern Man, Homo sapiens, through the lifestyles of hunter-gatherers, through agriculture, cattle breeding and metallurgy. Why was the City of Prehistory established near the Aven d’Orgnac? On the classified site of Aven d’Orgnac, there are two remarkable archaeological sites:

* Orgnac III, occupied by Neanderthal ancestors 350,000 years ago. This site is one of the oldest habitats in Europe!

* Balm of Ronze, frequented since the Upper Palaeolithic. This vast collapsed cavity was then used in the Neolithic as a sheepfold by the first farmers, 5500 years before our era!

¡Una inmersión en la cultura papú!

Visita guiada de la exposición temporal

Déjate llevar por nuestro guía-mediador de la Ciudad de la Prehistoria a través de la exposición temporal Joyas, piedras, Papous… Prehistoriadores en Nueva Guinea . Un viaje al encuentro de pueblos en vías de desaparición: los Pápulas de las montañas de Papua Nueva Guinea. Déjese contar la historia de la vida cotidiana sorprendente de estas mujeres y hombres a través de fotos, películas y objetos excepcionales: adornos de plumas, dagas de casuarios o redes de fibra de hibisco.

Haciéndose eco de la exposición, la narradora Alexandra Re le propone un espectáculo de cuentos y narraciones provenientes de la tradición oral de los pueblos Papous de Nueva Guinea. Una inmersión en un mundo lejano y fascinante en busca de nuestra humanidad común .

Sábado 14 mayo, 20:30

07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes 07150 Orgnac-l’Aven Auvergne-Rhône-Alpes