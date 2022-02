Immersion dans la culture papoue à la Cité de la Préhistoire – Grand Site de l’Aven d’Orgnac Cité de la préhistoire Orgnac-l’Aven Catégories d’évènement: Ardèche

### Une immersion dans la culture papoue ! * **Visite guidée de l’exposition temporaire** Laissez-vous porter par notre guide-médiateur de la Cité de la Préhistoire à travers l’exposition temporaire **_Bijoux, cailloux, Papous… Des préhistoriens en Nouvelle-Guinée_**. Un voyage à la rencontre de peuples en voies de disparition : les papous des montagnes de Papouasie Nouvelle-Guinée. Laissez-vous conter l’**histoire du quotidien surprenant de ces femmes et hommes** à travers des photos, films et objets exceptionnels : parures en plumes, poignards en os de casoars ou encore filets en fibre d’hibiscus. * **Conte papou** En écho à l’exposition, la conteuse Alexandra Re vous propose un **spectacle de contes et de récits** issus de la tradition orale des peuples papous de Nouvelle-Guinée. Une plongée dans un **monde lointain et fascinant à la recherche de notre humanité commune**. **INFOS PRATIQUES** Samedi 14 mai 2022 À 20h30 Durée : 1h30 Visite gratuite pour tous, à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées À partir de 8 ans **Sur réservation** au 04.75.38.65.10. _Attention places limitées_ Pour la Nuit Européennes des Musées, la Cité de la Préhistoire vous ouvre les portes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec une visite guidée de son exposition temporaire et un spectacle de contes. Cité de la préhistoire 07150 Orgnac-l’Aven, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Orgnac-l’Aven Ardèche

