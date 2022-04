Immersion créative ! Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Immersion créative ! Le Vieux Moulin – Lieu-dit Truelle Gîte Le Moulin de Chantelle Chantelle

2022-06-25 – 2022-06-28

Chantelle Allier Dans un écrin de nature et de beauté bordé par la rivière, venez vous ressourcer entre créativité et nature à votre rythme. Peindre, dessiner ou écrire.

Un lieu d’exception : sauna, massage, piscine, canoë sur place.

Inscriptions avant le 20 mai. +33 6 64 66 65 40 Le Vieux Moulin – Lieu-dit Truelle Gîte Le Moulin de Chantelle Chantelle

