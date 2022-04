IMMERSION CHORÉGRAPHIQUE Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

IMMERSION CHORÉGRAPHIQUE Le Frigo, 29 mai 2022, Albi. IMMERSION CHORÉGRAPHIQUE

Le Frigo, le dimanche 29 mai à 17:00

Celui-ci raconte l’histoire d’une nageuse prête à plonger dans le grand bassin sans s’imaginer que le monde des profondeurs s’éveille sous ses pieds,… Sans piscine et sans eau mais avec talent et imagination, nos deux danseuses plongent le public au coeur cette fable aquatique. Leurs gestes chorégraphiques font vivre l’élément liquide qui virevolte, fait des cercles, où se croisent pieuvre, exploratrice palmée et autres personnages des profondeurs. Une immersion poétique et décalée, qui bouscule les lignes chorégraphiques à faire en famille (à partir de 5 ans). Alors, plongez ! Dimanche 29 mai à 17h au Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Tarifs : adultes 8/10€ et enfants 5€. Réservation : 05 63 43 25 37 Les deux artistes, Elsa Sanchez et Lyla Rachmuhi de la compagnie ¾ s’installent le 29 mai au Frigo avec leur spectacle En nage libre. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-29T17:00:00 2022-05-29T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi lieuville Le Frigo Albi Departement Tarn

Le Frigo Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

IMMERSION CHORÉGRAPHIQUE Le Frigo 2022-05-29 was last modified: by IMMERSION CHORÉGRAPHIQUE Le Frigo Le Frigo 29 mai 2022 Albi Le Frigo Albi

Albi Tarn