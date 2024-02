Immersion au cœur du Rucher de Claron Rucher de Claron Mont-de-Marsan, mercredi 3 juillet 2024.

Accueil café et dégustation. Visite de la miellerie et des produits de la ruche.

Découverte des différents instruments d’un apiculteur et de son travail au quotidien. Le cycle de vie d’un essaim, le langage et la danse des abeilles, symboles de la biodiversité, n’auront plus de secrets pour vous !

Les réservations sont obligatoires (minimum 5 personnes et maxi 35 personnes) par téléphone au +33 (0)5 58 05 87 37

Rendez-vous au Rucher de Claron à 09:45.

Départ de la visite à 10:00 et retour aux alentours de 11:30. .

Rucher de Claron 1153 Rte de Laglorieuse, 40090 Bougue

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

