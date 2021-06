Immersion au coeur du Rucher de Claron Bougue, 3 août 2021-3 août 2021, Bougue.

Immersion au coeur du Rucher de Claron 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-03 11:30:00 Rucher de Claron 1153 Route de Laglorieuse

Bougue Landes Bougue

Visite de la miellerie et des produits de la ruche. Découverte des différents instruments d’un apiculteur et de son travail au quotidien. Le cycle de vie d’un essaim, le langage et la danse des abeilles, symboles de la biodiversité, n’auront plus de secrets pour vous !

Prévoir un masque, l’intervenant vous fera savoir si il/elle exige que vous le portiez.

Réservation conseillée.

+33 5 58 05 87 37

Lucine Lucat

dernière mise à jour : 2021-06-05 par