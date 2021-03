Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140, Pré-en-Pail-Saint-Samson IMMERSION AU CŒUR DU PROJET LIFE AVALOIRS Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: 53140

IMMERSION AU CŒUR DU PROJET LIFE AVALOIRS, 7 juin 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson. 2021-06-07 14:00:00 – 2021-06-07 16:00:00

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne Le Parc Normandie-Maine vous propose de découvrir le projet LIFE Avaloirs. Les landes, ainsi que la faune et la flore emblématiques les occupant, vous seront présentées durant une promenade en pleine nature. Cette sortie au cœur de cet habitat typique de nos régions vous permettra de comprendre les actions menées pour sa conservation. Bruyères, oiseaux et papillons seront au rendez-vous ! Immersion au cœur du projet LIFE Avaloirs espacedecouverte@parc-normandie-maine.fr +33 2 33 81 13 33 http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/ Immersion au cœur du projet LIFE Avaloirs Le Parc Normandie-Maine vous propose de découvrir le projet LIFE Avaloirs. Les landes, ainsi que la faune et la flore emblématiques les occupant, vous seront présentées durant une promenade en pleine nature. Cette sortie au cœur de cet habitat typique de nos régions vous permettra de comprendre les actions menées pour sa conservation. Bruyères, oiseaux et papillons seront au rendez-vous !

