Belvédère Alpes-Maritimes Belvédère Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur EUR 29 55.5 Le bureau des accompagnateurs Alpes Azur Merveilles vous embarque à la découverte du Parc du Mercantour et de son patrimoine préservé. Venez à la rencontre de la faune emblématique du Mercantour : bouquetins, chamois, rapaces… Dépaysement garanti ! alpesazurmerveilles@gmail.com +33 4 93 03 43 55 http://relaisdesmerveilles.com/ Belvédère

