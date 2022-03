Immersion au coeur des vins Zeyssolff Gertwiller Gertwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Expérience immersive au cœur de la cave et dégustation : je vous accueille au caveau, où nous commencerons la dégustation de nos vins. Je vous emmène ensuite visiter la cave familiale datant de 1850, et découvrir les fûts de chêne centenaires, que nous utilisons toujours pour vinifier nos vins. Au sein de la cave nous avons créée un espace scénographique avec vidéo immersive à 180° projetée sur fûts – unique en France. Cette année, suite à la conversion biologique de mon domaine, nous rénovons notre cave et profiterons de ce nouvel écrin pour offrir à nos futurs visiteurs une activité nouvelle. Ce film n'est pas un remake de ce que l'on peut trouver à ce jour où l'on raconte le travail de la vigne…Mais un film sur mon histoire personnelle plutôt riche, et sur ma philosophie de travail. Le tout projeté dans le chai, sur des fûts de chêne centenaires à 180° (mapping sur certaines séquences) avec un travail du son, permettant au public de se retrouver en immersion totale dans mon histoire. Tout au long de la dégustation, je vous propose également des bretzels. Vous pourrez ainsi découvrir nos petites spécificités, le Pinot Gris "Rose" ou encore le rare Klevener de Heiligenstein.

