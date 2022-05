Immersion au coeur des Espaces Naturels Sensibles Le centre d’ailleurs Saint-Jean-des-Ollières Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vous pensez bien connaître le territoire du Puy-de-Dôme et ses paysages ? La forêt de la Comté, le lac de Guéry ou de Servières sont des lieux emblématiques parmi les plus connus. Mais savez-vous qu’il existe au total 23 sites labellisés « Espaces Naturels Sensibles » par le Département et faisant l’objet d’une politique de préservation ? Nous vous invitons à les découvrir dans toute leur richesse à travers une belle exposition : « Immersion au cœur des 23 espaces naturels sensibles ». 23 sources d’inspiration de balades pour cet été. Et au moins autant de bonnes raisons d’apprendre les bons gestes ! Installée dans le magnifique parc du centre d’ailleurs qui accueille plusieurs arbres centenaires, venez découvrir les Espaces Naturels Sensibles » (ENS) au travers d’une exposition originale. Le centre d’ailleurs saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

