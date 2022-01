IMMERSION au cœur des espaces naturels sensibles, entre terre et eau Sallèdes Sallèdes Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

IMMERSION au cœur des espaces naturels sensibles, entre terre et eau Sallèdes, 2 février 2022, Sallèdes. IMMERSION au cœur des espaces naturels sensibles, entre terre et eau Forêt de la Comté D225 Sallèdes

2022-02-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-09 17:00:00 17:00:00 Forêt de la Comté D225

Sallèdes Puy-de-Dôme Sallèdes Journées Mondiales des Zones Humides



Puydômois, vous vivez dans un environnement exceptionnel ! Cette exposition vous invite au voyage dans la diversité des milieux humides labellisés espaces naturels sensibles du Puy-de-Dôme. ens63@puy-de-dome.fr https://ens.puy-de-dome.fr/ Forêt de la Comté D225 Sallèdes

