Immersion au Bioparc Maison Familiale Rurale La Riffaudière, 14 août 2022, .

Immersion au Bioparc

du dimanche 14 août au samedi 20 août à Maison Familiale Rurale La Riffaudière

Viens passer ta première colo en immersion totale au sein du Bioparc de Doué-en-Anjou ! ————————————————————————————— Lors de ton séjour, tu partiras à la découverte du seul zoo troglodyte au monde. Plonge au coeur du labyrinthe végétal et minéral pour y rencontrer plus de 1 300 animaux issus de nombreuses espèces. En compagnie des animateurs du Bioparc, les ateliers proposés offrent aux enfants une approche ludique ou expérimentale pour découvrir et mieux connaître les animaux. Tu es passionné(e) par les animaux et leur mode de vie, les Soigneurs-Animateurs du parc t’accompagneront lors de 4 ateliers «petits soigneurs». Sous forme de jeu, tu partiras découvrir les différents métiers du zoo. Tu te familiariseras avec le rôle de chacun pour le bien-être des animaux. Par la suite, tu participeras à une opération de nettoyage quotidien d’un des enclos du Bioparc, n’ai pas peur de retrousser tes manches ! Nous te garantissons des souvenirs lors de tes instants du nourrissage des primates. Tu choisiras l’alimentation adaptée, prépareras leur «repas» et tu pourras le présenter à l’animal. Tu participeras à la création et à la distribution d’un enrichissement avec l’aide des Soigneurs-Animateurs. Tu pourras observer le comportement des animaux face à ces surprises préparées toutspécialement pour eux… L’équipe du Parc et l’équipe d’animation te préparerons différents grands jeux : défis des animaux, rallye photos et jeux de piste pour explorer le Bioparc et la région d’Anjou. **Ce séjour atypique te propose des animations ludiques, créatives et sportives : jeux, balades, veillées. Rejoins-nous vite pour cette aventure 100% nature !**

569 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Maison Familiale Rurale La Riffaudière 22 Rue Jean Mermoz, 49700 Doué-en-Anjou Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T08:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T20:00:00