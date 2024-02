Immersion Anglaise avec TWINKLE TOES Dance Association Le Fabulieu Beaurecueil, mercredi 7 février 2024.

Immersion Anglaise avec TWINKLE TOES Dance Association Le Fabulieu Beaurecueil Bouches-du-Rhône

3 ans á 5 ans

Introduire et encourager le développement du langage, de la créativité et de l’indépendance des tout-petits par la danse et la chanson.

Cours de danse et de mouvement en anglais pour les jeunes enfants.



Introduire et encourager la créativité et l’indépendance à travers la danse. Établir des liens, créer des amitiés durables et progresser à travers les étapes clés du développement dans notre programme adapté à la petite enfance.



Actuellement, TWINKLE TOES Offre des cours de 1 à 6 ans en Dance Classique, Contemporaine, Jazz, Mouvement Rythmique et Danse Acrobatique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 10:00:00

fin : 2024-02-07 10:45:00

Association Le Fabulieu 195 Avenue Sylvain Gautier

Beaurecueil 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur by.meganrhianne@gmail.com

L’événement Immersion Anglaise avec TWINKLE TOES Dance Beaurecueil a été mis à jour le 2024-02-01 par Grand Site Concors Sainte-Victoire