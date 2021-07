Immersion à l’écoute des chants d’oiseaux Uzeste, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Uzeste.

Immersion à l’écoute des chants d’oiseaux et observation de la nature.

Allons découvrir les papillons sous le chant des premières cigales : nous partirons à la rencontre des papillons des prairies puis ceux des bois et forêts. Il sera possible de rencontrer plus de 15 espèces comme les cuivré, le tabac d’Espagne, des chocolats, des bleus, des oranges…

Des astuces pour les différencier vous seront données. Mais aussi quelques fois, nous nous arrêterons pour simplement écouter la nature et flâner. Enfin, certainement des libellules s’inviteront ainsi que des coléoptères au rendez-vous.

Lieu exact donné à la réservation

+33 6 03 35 85 83

© officetourisme.villandraut@wanadoo.fr

