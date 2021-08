Immersion à 360° – Conférences Artefacts & interface + De l’autre côté du miroir… Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA, 23 septembre 2021, Nantes.

Horaire : 18:00 20:30

Conférence “Artefacts & interface” – Mardi 21 septembre 2021 à 18h30 :Pensée autour de l’exposition “Afrocity, Urbanités enchantées”, qui se clôture par une œuvre VR de Selly Raby Kane, The Other Dakar, la conférence Artefacts et Interfaces aborde comment les outils numériques offrent aux artistes des potentialités créatives pour parler du continent africain, de ses dynamiques et de ses nouvelles représentations, ainsi que pour déconstruire, transparaître et transcender le réel. La conférence interrogera le passage de l’œuvre, artefact, à l’interface, surplus de réalité, espace de projection de soi et de son environnement. À l’ère de la connexion, voire de l’hyper-connexion, comment le numérique et le digital re-façonnent notre rapport au réel et à l’histoire pour devenir chez les artistes des outils de résistances artistiques ? (Cette conférence fait également partie du programme AfriqueS à Nantes)Conférence “De l’autre côté du miroir et ce que l’on y trouvera” – Jeudi 23 septembre 2021 à 18h :Entrer dans la peau de quelqu’un d’autre, aller dans un monde de récits, participer à des expériences inhabituelles, rencontrer des personnes ou des créatures inaccessibles sont autant de promesses d’expériences immersives. Ces promesses sont-elles tenues ? Comment et depuis quand pouvons-nous le faire ? Comment cela fonctionne-t-il et cela a-t-il des conséquences ? Notre vie est-elle plus belle en immersion ? Les expériences immersives qu’elles soient réalisées avec un casque de réalité virtuelle ou dans un dispositif à 360° tel que le Coraulis, nous interrogent sur nos nouvelles façons de voyager, d’avoir des loisirs, de travailler, d’apprendre, de rencontrer l’autre. Elles nous demandent également de prêter attention aux reflets des diversités culturelles dans ce miroir numérique. Ces questions seront traitées avec enthousiasme, humour et pertinence avec un panel de philosophes, architectes, historiens et artistes. Dans le cadre de Nantes Digital Week

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA 6 Quai François Mitterrand Île de Nantes Nantes