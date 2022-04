Immersio : spectacle participatif et subaquatique Espace nautique Jean-Vauchère Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Immersio est un projet imaginé pour les centres aquatiques. Le public est invité à s'immerger dans la piscine. Libre de nager ou de flotter, il est bercé par la guitare improvisée de Serge Teyssot-Gay, jouée en direct et retransmise par des haut-parleurs sous l'eau. Une expérience artistique hors du temps, résultat de la rencontre entre Serge Teyssot-Gay,musicien et compositeur aimant collaborer avec des artistes de tous horizons et Anthony Jean, photoreporter. Ensemble, ils troublent notre relation à l'espace et au temps en proposant cette double performance : un concert subaquatique photographié. Absence de gravité et rythmes hypnotiques composent une partition où les corps sont absorbés et transformés par cette musique intime. Pendant une heure, le photographe-plongeur Anthony Jean immortalise les silhouettes des participants en flottaison. Les spectateurs et spectatrices deviennent alors acteurs et actrices d'une œuvre collective, qui donnera naissance à quinze photographies d'art. Ces images seront ensuite exposées à l'espace nautique Jean-Vauchère, à partir du mercredi 11 mai 2022. Tarifs : de 3,50€ à 4,70€ (tarifs de l'espace nautique) – Réservations : https://urlz.fr/hXEG Durée : 60 min – Tout public Horaires ——– 14h

