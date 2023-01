Immersio L’international Paris Catégories d’Évènement: île de France

Nous sommes Immersio, un collectif d’étudiants de l’ICART. Nous organisons notre premier évènement à l’International ce 20 janvier de 19h à 23h. Vous voulez … enflammer le dancefloor : 20h – Gianni 21h – 33 dogs 22h – Sourface découvrir les œuvres et photographies de : Sylviane Brandouy Pierre-Louis Braun Nathalie Ferrand Flavia Carluccio Sean Wegman The Art Club ✨ Se faire tatouer les meilleurs tatoos de France par Walkingnorance on vous attend nombreux et nombreuses pour cet événement qui va réchauffer l’hiver L’international 5/7 rue Moret 75011 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/699910455126708 https://www.facebook.com/events/699910455126708 bit.ly/3GeTD5Z

