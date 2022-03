Immanu El • Bank Myna • Fauna y Flora SUPERSONIC, 30 mai 2022, Paris.

"Nous sommes de l'étoffe dont sont faits les songes" (Shakespeare, La Tempête). Voilà, en une seule phrase ce qui suffirait à décrire Immanu El, nouveau prodige du post rock européen.

IMMANU EL

“Nous sommes de l’étoffe dont sont faits les songes” (Shakespeare, La Tempête). Voilà, en une seule phrase ce qui suffirait à décrire Immanu El, nouveau prodige du post rock européen.

Amoureux de Logh et de Sigur Rós, c’est âgé d’à peine 16 ans que Claes Strängberg fonde Immanu El en 2004, avec son frère jumeau et deux amis d’enfance. Depuis, le quatuor suédois a connu quelques changements de line up et son post-rock éthéré originel s’est mué en une pop à la voix douce et rêveuse, mais la qualité des compositions du groupe n’a fait que confirmer le talent de ces jeunes musiciens aux pièces d’une maturité qui n’a rien à envier à celles de leurs aînés.

BANK MYNA

Formation parisienne initiée en 2013, Bank Myna est l’artisan d’un univers singulier où se mêlent post-rock sombre, drone, expérimentations sonores et incursions doom. Entre voix mystique et paysages droniens, Bank Myna pratique une musique aux structures libres où les sonorités sont amples, profondes et le jeu sur les textures permanent. Un chant sélénien et extatique ouvre la voie à des mouvements lents avant de laisser l’espace sonore se déchirer sous les larsens des guitares-basses

FAUNA Y FLORA

Fauna y Flora est un duo instrumental de guitare électrique, à la frontière entre plusieurs mondes. Classique, expérimentale, ambient, il serait difficile de les ranger dans une case

tant leur musique fait preuve d ‘authenticité et de singularité. Les recherches du duo se fondent principalement autour de l’interprétation du microcosme et du macrocosme. S’essayant à retranscrire les forces qui régissent notre monde par le biais de leurs “planches de bois” comme ils aiment appeler leurs guitares. Fauna y Flora est un groupe de punk qui se serait résilié à faire du classique. En effet, la démarche du groupe tient une certaine radicalité, bien que leur musique soit plus douce

qu’une couverture en pilow. Arpèges arborescents, cycles gravitationnels et spirals croissants seront de l’aventure. Accrochez-vous, ça en vaut la peine.

