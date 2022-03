IMMANQUABLE !!! 164ème scène ouverte du Réacteur La Halle des Epinettes, 15 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

La Halle des Epinettes, le vendredi 15 avril à 19:00

### BIENTÔT 20 ANS DE SCÈNES OUVERTES !! Le vendredi 15 avril 2022, [**la Halle des Épinettes**](https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lereacteur92&set=a.3265387550452758) s’ouvre à nouveau pour recevoir cette 164ème édition et découvrir, jouer et partager en **LIVE AVEC LE RÉACTEUR.** **Tout est bon à voir, à entrendre, à écouter** : jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, en solo, en duo, en trio, à plein sur scène, a cappella, en acoustique ou en électrique, **tout est prétexte pour investir la scène**. Cet instant unique où **le programme n’est jamais écrit à l’avance**, il appartient à ceux et celles qui s’en empare. Enjoy !!! Et puis, le moment est propice pour le partage, au-delà de la musique. Voici donc **La CANTINE SOCIAL FOOD du Réacteur**. Chacun apporte ce qu’il veut à partager, “fait maison” c’est bien aussi. Et puis **On mange, on boit un coup, on joue et on chante,** TOUS, et toujours avec l’idée de chercher le chemin le plus court jusqu’à la joie. Et **nos ami.e.s photographes du club ZOOM 92130** immortalisent ces instants éphémères pour continuer à raconter l’histoire comme ici [l’album souvenir de février dernier.](https://www.facebook.com/media/set/?vanity=lereacteur92&set=a.3265387550452758) Merci à vous toutes et tous.

La Halle des Epinettes 45-47 rue de l'égalité, 92130 Issy-les-Moulineaux



