Saturday Capsule/ 4 rencontres en août Immanence Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Saturday Capsule/ 4 rencontres en août Immanence Paris, 19 août 2023, Paris. Saturday Capsule/ 4 rencontres en août 19 et 26 août Immanence Entrée Libre SUMMER CAPSULE

Saturday Capsule : 4 rendez-vous en août

Accueil du public par un médiateur, conférence sur l’exposition.

Rencontre un artiste/une oeuvre.

19/08/2023 de 14h à 16h

19/08/2023 de 16h à 18h

26/08/2023 de 14h à 16h

26/08/2023 de 16h à 18h

Une exposition collective à découvrir sur les 100 m2 de verrières d’Immanence, situé au coeur d’un patrimoine végétalisé.Une proposition gratuite, ouvert à tous de jour comme de nuit. L’exposition présentera une sélection d’artiste qui interroge l’enjeu climatique. Tous les samedis, venez découvrir nos : Saturday Capsule. Accueil du public par un médiateur, conférence sur l’exposition. Rencontre un artiste/une oeuvre.

Suivre le projet : www.art-immanence.org. Immanence 21 avenue du Maine 75015 Paris Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 22 05 68 http://www.art-immanence.org [{« link »: « http://www.art-immanence.org »}] Immanence, est situé au coeur d’une impasse historique du 15ème arrondissement. Métro Montparnasse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T14:00:00+02:00 – 2023-08-19T16:00:00+02:00

2023-08-26T16:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:00:00+02:00 GoldenFactory©Frédéric.Vincent Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Immanence Adresse 21 avenue du Maine 75015 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Immanence Paris

Immanence Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Saturday Capsule/ 4 rencontres en août Immanence Paris 2023-08-19 was last modified: by Saturday Capsule/ 4 rencontres en août Immanence Paris Immanence Paris 19 août 2023