En la solennité de l’Immaculée Conception, le diocèse de Frejus-Toulon sera re-consacré à saint Joseph Père, Protecteur et st Patron de l’Église universelle, là où il est apparu en France pour fonder un Sanctuaire qui lui soit dédié. Au programme : ————– 18h30 : Consécration (témoignages, liturgie) 19h30 : Procession aux lumignons, avec st Joseph vers Notre-Dame & l’Enfant Jésus 21h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception, célébrée par Monseigneur Rey et animée par Magnificat. **Elle sera retransmise en direct sur CNews** 22h15 : vin chaud et croustades provençales ### [**Télécharger le tract**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/11/tract-consecration-Var-4-11.pdf)

Entrée libre

Pour clôturer “l’Année saint Joseph” Monseigneur Dominique Rey re-consacrera le diocèse à saint Joseph, Père, Protecteur et saint Patron de l’Église universelle. Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

