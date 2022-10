Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse) Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse) Saint-Claude, 18 novembre 2022, Saint-Claude. Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse)

7 Rue Reybert Palais des sports de Saint-Claude Saint-Claude Jura Palais des sports de Saint-Claude 7 Rue Reybert

2022-11-18 – 2022-11-18

Palais des sports de Saint-Claude 7 Rue Reybert

Saint-Claude

Jura Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse) Une nouvelle comédie d’imitations ! Partageons ensemble un pur divertissement, du rire, de l’émotion, des imitations ! Le bonheur simple de se retrouver dans cette folle thèse hors du temps.

Entre nostalgie heureuse et tendance actuelle, vibrons à l’unisson dans ce singulier voyage introspectif et interactif pour célébrer la vie comme une fête et honorer l’instant présent ! Mise en scène : Maurice Barthélemy PARTERRE & GRADINS : ASSIS BILLETTERIE À PARTIR DU MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 Le vendredi 18 novembre 2022 à 21h au palais des sports à Saint-Claude. service.evenementiel@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 62 Palais des sports de Saint-Claude 7 Rue Reybert Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse Saint-Claude Jura Palais des sports de Saint-Claude 7 Rue Reybert Ville Saint-Claude lieuville Palais des sports de Saint-Claude 7 Rue Reybert Saint-Claude Departement Jura

Saint-Claude Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-claude/

Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse) Saint-Claude 2022-11-18 was last modified: by Imitation chanson – LIANE FOLY : (La folle repart en thèse) Saint-Claude Saint-Claude 18 novembre 2022 7 Rue Reybert Palais des sports de Saint-Claude. Saint-Claude Jura Jura Saint-Claude

Saint-Claude Jura