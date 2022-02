Imhotep dédicace des Chroniques de Mars Galette Records Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Imhotep dédicace des Chroniques de Mars Galette Records, 5 mars 2022, Marseille. Imhotep dédicace des Chroniques de Mars

Galette Records, le samedi 5 mars à 16:00

C’est avec un plaisir et un honneur non dissimulé que nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Imhotep en personne pour une séance de dédicaces pour la réédition du fameux “Chroniques de Mars”. ——————————————————————– Pour l’occasion, nous avons commandé une grande quantité de cet album que vous pouvez dès à présent commander sur nôtre site ( [www.galette-records.com](http://www.galette-records.com) ) ou acheter directement au magasin le jour même. Vu qu’il risque d’y avoir pas mal de monde ce jour-là, pensez à réserver vôtre album: ici ( [https://www.galette-records.com/…/Various-Chroniques-De](https://www.galette-records.com/…/Various-Chroniques-De)… ) Pour info, il sera vendu 30 euros… ——————————————————————– En 1998, à l’initiative d’Imhotep le producteur historique du groupe IAM, “Chroniques de Mars” avait frappé un grand coup sur la scène francophone en réunissant la crème du Hip Hop Français. Cet album contient des morceaux devenus cultes interprétés par des artistes devenus légendaires. « La garde meurt mais ne se rend pas » avec Faf Larage & Shurik’n, « Le Mégotrip » avec Akhenaton, Le Rat Luciano et Freeman, ou bien encore « Lêve-toi du millieu » avec Le 3 ème Oeil & Sista Micky… Aucun morceau à jeter dans cet album devenu légendaire…

Entrée libre

♫♫♫ Galette Records 70, Rue des trois frères Barthélemy 13006 Marseille Marseille La Plaine Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T16:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Galette Records Adresse 70, Rue des trois frères Barthélemy 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Galette Records Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Galette Records Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Imhotep dédicace des Chroniques de Mars Galette Records 2022-03-05 was last modified: by Imhotep dédicace des Chroniques de Mars Galette Records Galette Records 5 mars 2022 Galette Records Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône