Adrien Chicot « Sound of Eymet » imfp Salon-de-Provence, mardi 26 mars 2024.

Adrien Chicot « Sound of Eymet » ♫♫♫ Mardi 26 mars, 20h00 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T23:00:00+01:00

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP

21h Adrien Chicot « Sound of Eymet »

Adrien Chicot revient avec un cinquième album : Sound of Eymet. Pour le nouvel opus de ce groupe, auquel on a prêté sans hésiter l’inventivité, la tranquillité et la spontanéité des quintettes de légende, le pianiste présente 9 titres inédits, tous composés comme une évidence. La créativité foisonnante et singulière de celui qui compte parmi les compositeurs majeurs de sa génération, et la camaraderie qui lie quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène jazz, promettent un concert fort en émotions !

youtu.be

« Une musique joueuse et confiante, radieuse et insouciante. Des hauteurs de lévitation insoupçonnées. » — TÉLÉRAMA

« Une grande joie musicienne partagée, un son de groupe, une écriture et une interprétation qui mènent l’auditeur vers de beaux plaisirs d’écoute. » — LE MONDE

« On se laisse totalement emporter par cette musique riche en couleurs et en émotions qui respire la maturité, la tranquillité et l’inventivité des quintettes de légende. » — JAZZ MAGAZINE

« Une bonne surprise ! » — FRANCE MUSIQUE

« I t’s like discovering a famous, classic Blue Note tune you’ve never heard before. Adrien Chicot continues to delight with his wonderful style and musical charisma. » — UK VIBE

Sylvain Romano contrebasse

Julien Alour trompette

Ricardo Izquierdo sax

Antoine Paganotti batterie

Adrien Chicot pianiste

Restauration possible avec Miguel et sa Paëlla

Réservations au 06 27 46 57 21

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/adrien-chicot-sound-of-eymet »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]