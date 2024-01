Jambalayans imfp Salon-de-Provence, mercredi 20 mars 2024.

Jambalayans ♫♫♫ Mercredi 20 mars, 20h30 imfp De 0 à 18€

Début : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T22:30:00+01:00

Jambalayans n’est pas né à la Nouvelle Orléans et ne vit pas dans le bayou (mais pas loin de la Camargue, c’est tout comme…). Pourtant les musiciens de ce groupe savent si bien restituer le charme à la fois festif et spirituel de cette cité… Ils cuisinent à leur sauce le répertoire rhythm’n’blues de la Louisiane et ses airs de carnaval, en faisant également des incursions dans le funk, le blues, la soul, le jazz, la musique cajun… Un goûteux gumbo.

Jambalayans, c’est le groove funk de Crescent City et l’esprit vaudou du bayou. Ce collectif voue un culte à des créateurs tels que Dr John, Allen Toussaint, The Meters, Professor Longhair, The Neville Brothers, Jon Cleary, Cha Wa, les tribus des Mardi Gras Indians… Venez célébrer avec eux ces musiques, venez partager la devise de la Nouvelle Orléans que Jambalayans a fait sienne : « Laisser le bon temps rouler ! »

Virginie Ibañez k-boards, whistle & voc

Guy Celestin grrritar, voc

Zach Halidi lead voc

Christophe Rossi drumz, voc

Philippe Ripoll badass bass, voc

