Matthieu Chazarenc « Canto III » ♫♫♫ Mardi 19 mars, 20h00 imfp De 0 à 18€

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T23:00:00+01:00

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP

21h Matthieu Chazarenc, du jazz lyrique et lumineux empreint de mélodies entêtantes

Matthieu Chazarenc, entouré de Christophe Wallemme, grand maître des élégances fondamentales à la contrebasse, Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle et Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici de manière libre et lyrique, un nouveau souffle à la « boîte à frissons », prépare après Canto (2018), Canto II – Cançon (2021) son 3ème Opus sobrement intitulé Canto III qui sortira début 2024.

Avec Matthieu Chazarenc, on s’empresse d’ouvrir les fenêtres pour prendre sa dose de lumière et respirer à pleins poumons le jazz mélodique qui l’habite !

Matthieu Chazarenc batterie, compositions

Sylvain Gontard bugle

Christophe Wallemme contrebasse

Laurent Derache accordéo

Restauration possible avec Tradistreet (ex Les Fermiers Toqués)

Info et Résa au 06 95 55 09 86

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur