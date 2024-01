Appolonie imfp Salon-de-Provence, mercredi 13 mars 2024.

Appolonie ♫♫♫ Mercredi 13 mars, 20h30 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T20:30:00+01:00 – 2024-03-13T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T20:30:00+01:00 – 2024-03-13T22:00:00+01:00

Parmi les destins de la scène R&B française, Appolonie fait figure de cas particulier. Née de l’union d’une mère londonienne et d’un père méditerranéen, la jeune musicienne, chanteuse, autrice et compositrice aujourd’hui délivre une musique teintée new soul, r&b et jazz.

Biberonnée à Steve Wonder et au hip-hop, elle débute son apprentis- sage sur les bancs de l’école de musique en apprenant le chant lyrique. Des stages de comédie en passant par le conservatoire, Appolonie per- fectionne son approche musicale et scénique au fil des années. C’est à l’âge adulte qu’elle décide de se lancer dans le grand bain en intégrant le cursus de Jazz dans la prestigieuse Guildhall School de Londres après avoir fiat l’IMFP. Avide d’expériences, elle multiplie en parralèle de ses études des prestations dans de nombreux clubs Londonien, dont Ronnie Scotts, jusqu’à être remarquée pour rejoindre des personnalités comme Billie Black et Puma blue.

Aujourd’hui artiste chevronée, Appolonie est de retour à Marseille, sa ville natale. Avec deux EP, plusieurs singles solo et en featuring, des an- nées d’écriture, de concerts entourée d’un groupe récement reconstitué des meilleurs jeunes musiciens de la scène marseillaise plus un nou- veau projet en train de voir le jour en studio, Appolonie n’a pas encore fini de nous étonner.

Samuel Diouf Clavier, Synthé

Jules Carrion Batterie, SPD

Guilhaume Renard Basse

Appolonie Chant

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur