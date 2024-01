Pierre Bertrand « Or » imfp Salon-de-Provence, mardi 12 mars 2024.

Pierre Bertrand « Or » ♫♫♫ Mardi 12 mars, 20h30 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T23:00:00+01:00

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP

21h Or

Saxophoniste, flûtiste, professeur de renom, mais aussi compositeur, chef d’orchestre, arrangeur, auteur de musiques de films, ou fondateur de Big Band : Pierre Bertrand déroule un CV impressionnant et vous enveloppe à chacune de ses apparitions sur scène avec son jazz bariolé, ensorcelant, inattendu.

Entouré d’Alfio Origlio au piano, Jérôme Regard à la contrebasse et Minino Garay à la batterie, il propose pour la première fois en Provence le répertoire de son NOUVEL ALBUM à venir « OR » !

Ces 2 lettres symbolisent à la fois la lumière et le soleil, le lieu d’où le soleil se lève : l’Orient. Bien sûr, l’Or est aussi un métal précieux qui nécessite un travail long et minutieux. Après 11 années de tournées, l’orchestre a désormais trouvé un véritable son, chose rare et précieuse. Ce son, c’est sa voix, c’est sa parole, et « la parole est d’Or. »

Utilisant des trames vocales complexes mais fortes, pour profiter de la liberté de jeu de l’orchestre et du formidable talent de ses membres déjà récompensés par une Victoire du Jazz.

Pierre Bertrand Saxophone

Alfio Origlio Piano

Jérôme Regard Contrebasse

Minino Garay Batterie

Restauration possible avec Made in Pasta :

Food truck de pâtes fraîches artisanales et spécialités italiennes, Cuisine 100% MAISON

Info et Résa au 06 63 73 94 65

_____________________________________________________________

