Azul y Verde ♫♫♫ Mercredi 21 février, 20h30 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T20:30:00+01:00 – 2024-02-21T22:30:00+01:00

20h Première Partie – Atelier de l’IMFP dirigé par Bastien Roblot

Yohan Garcia Batterie

Gabrielle Harpaillé Basse

Niels Mangin Guitare

Alicia Emeric Chant

Laura Tendil Chant

21h Azul y Verde

Azul y Verde, bleu et vert comme la Terre.

Chansons d’autrice aux couleurs terrestres et arrangements aquatiques.

Entre la chanson et les musiques du monde, plusieurs métriques se mélangent tout comme les langues chantées.

Les paroles racontent et les mélodies dessinent.

Un coup en italien, un coup en espagnol avec accent provençal. Une metrique balkanique sur un aire latino et rythmes afro-péruvien sur histoires alpines…

Neda Cainero voix, guitare

Florent Estienne batterie

Alexandre Lantieri saxophone, clarinette

Adem Slimani basse

