En Route pour le Brésil imfp Salon-de-Provence, mercredi 7 février 2024.

En Route pour le Brésil ♫JEUNE PUBLIC♫ Mercredi 7 février, 14h30 imfp De 0 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T14:30:00+01:00 – 2024-02-07T15:30:00+01:00

Conte musical à partir de 5 ans

La musique d’Andrea est mêlée aux reflets de ses origines. D’une mère brésilienne et d’un père musicien de jazz, c’est tout naturellement qu’elle colore sa musique avec ces influences, accompagnée par Emile Melenchon à la guitare, ce concert prend appui sur leur dernier voyage au Brésil. Chaque chanson est présentée au public avec des anecdotes personnelles, enrichissant ainsi la musique d’un sens pédagogique et authentique. C’est une invitation au voyage, offerte dans les langues française et brésilienne, qui permet à l’auditoire de découvrir l’essence profonde de ces deux cultures musicales.

Émile Melenchon : Guitare

Andrea Caparros: Chant et Piano

_____________________________________________________________

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur