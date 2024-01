Christian Mariotto « Mental Palace » imfp Salon-de-Provence, mardi 6 février 2024.

Christian Mariotto « Mental Palace » ♫♫♫ Mardi 6 février, 20h00 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T23:00:00+01:00

20h Première Partie – Atelier de l’Imfp dirigé par Philippe Canovas

Nathan Taboni Batterie

Romain Revest Basse

Cécile Barrouyer Piano

Emile Coste Guitare

Angelo Burollet Guitare

Esteban Soriano Cartoux Clarinette

Isabelle Tallet Chant

21h Christian Mariotto Mental Palace

Fédéré autour des compositions du batteur, le groupe est formé de Philippe Canovas à la guitare, complice de longue date, essentiel au panorama sonore de l’orchestre, de Nicolas Gegout aux saxophones et de Julien Moneret à la contrebasse, deux jeunes musiciens talentueux dont l’énergie vitale vient souffler dans les voiles de cette proposition musicale.

Située à la croisée des chemins du jazz tous azimuts, du rock progressif, de la pop et des emprunts à la musique improvisée, la musique de Christian Mariotto est lyrique et poétique. Elle est inexorablement tournée vers la quête d’un chant intérieur, sous-tendu par une énergie brute puisée au creux d’un « palais mental », qui raconte son histoire et cherche à être entendu et partagé avec tous.

Christian Mariotto Batterie Compositions

Nicolas Gegout Saxophones

Philippe Canovas Guitare

Julien Moneret Contrebasse

Restauration possible avec Miguel et sa Paëlla

Réservations au 06 27 46 57 21

