Cathy Heiting Quintet imfp Salon-de-Provence, mardi 30 janvier 2024.

Cathy Heiting Quintet ♫JAZZ♫ Mardi 30 janvier, 20h00 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T20:00:00+01:00 – 2024-01-30T22:00:00+01:00

20h Première Partie – Atelier de l’IMFP dirigé par Thibaud Rouviere

Bruno Sallandrouze Batterie

Amandine Lalin Basse

Vincent Cuccia Guitare

Raphaël Alonso Piano

Gabrielle Harpaillé Chant

Charline Tourtet Chant

21h Unconditional

La nouvelle création de Cathy Heiting, contre diva des scènes jazz s’intitule « Unconditional » : de l’amour sans condition, du lien, de la joie !

Que ce soit en plein chaos ou sur les eaux calmes de la vie, tout ce qu’il nous reste, c’est ce que l’on a donné et reçu.

Attachée à ce thème universel pour l’écriture de ce nouvel opus, elle puise dans son énergie, sa bienveillance, son expérience mais aussi ses capacités d’écoute et de communication pour créer un partage et insuffler du positif. On la retrouve en quintet avec une équipe solaire et solidaire, see you there!

Cathy Heiting chant, composition

Ugo Lemarchand saxophone ténor, piano, composition

Renaud Matchoulian guitare, composition

Sylvain Terminiello contrebasse, composition

Samuel Bobin batterie, composition

Restauration possible avec L’Oxy-Truck

Info et Résa au ‭06 50 88 97 62

_____________________________________________________________

