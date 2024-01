Tribute Stevie Wonder imfp Salon-de-Provence, mercredi 17 janvier 2024.

Tribute Stevie Wonder ♫♫♫ Mercredi 17 janvier, 20h30 imfp De 0 à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T23:30:00+01:00

20h Première Partie – Atelier Jazz de l’IMFP dirigé par Sébastien Germain

Lucas Justin Batterie

Abel Pierre Beausse Basse

Matéo Astuzia Piano

Emile Coste Guitare

Aya Ezzine Chant

Luana Pelen Chant

21h Tribute Stevie Wonder

Ce sont 12 à 15 titres de l’artiste qui vous sont proposés par 4 jeunes Musiciens, issus de l’IMFP, pour vous offrir le meilleur du Groove de Stevie Wonder.

Stevie Wonder est un artiste international des années 80 & 90. il rassemble les générations d’aujourd’hui et d’hier par ces tubes intemporels.

Jonathan Delelonde piano, chant

Antoine Saussol batterie

Antoine Carletto basse

Lucas Schemidt guitare

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur