Marcel et la Percucyclette imfp Salon-de-Provence, mercredi 10 janvier 2024.

Marcel et la Percucyclette ♫JEUNE PUBLIC♫ Mercredi 10 janvier, 14h00 imfp De 0 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T15:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T15:00:00+01:00

Un conte musical, sans paroles … de 3 à 120 ans

Marcel semble venir d’une autre époque, du temps des saltimbanques, des musiciens de rue.

Avec son vélo, chargé d’instruments, il voyage, au gré du vent…

Marcel ne parle pas, il joue, chante, s’amuse de tout.

D’un coup de balai, il donne le tempo, alterne presto d’assiettes et allegro de fourchettes,

prend la théière pour une trompette, déjeune de triolets et doubles croches.

Il nous conte avec douceur et humour quelques couplets de sa vie, de ses voyages, de ses rêves.

Sous nos yeux, le petit homme devient musique, et au fil du spectacle, le quotidien se transforme en orchestre de vie…

Riche de son parcours musical au sein de nombreuses formations de jazz, mais ausst musicien de cirque et homme-orchestre, ce multi-instrumentiste nous livre là un « one man show » sensible et humoristique, ou la musique remplace les mots, laissant libre cours à l’imaginaire…

Musicien dans l’âme, Eric Walspeck aime aussi détourner les objets du quotidien et les transformer pour un temps en de véritables instruments de musique !

Ses mains, ses pieds, sa voix, le corps tout entier devient musical … Sur son tricycle extraordinaire, omé de calebasses et de tambours d’ailleurs, il nous transporte au-delà des frontières, au-delà du temps.

Une rencontre à la fois artistique et pédagogique

Outre la présentation des instruments utilisés lors du spectacle et la rencontre avec les enfants, l’artiste propose une initiaton aux « percussions corporelles »

En pédagogue expérimenté, professeur de batterie et percussions ainsi qu’animateur de stages, le musicien se passionne depuis plus de 30 ans pour l’enseignement musical.

_____________________________________________________________

