We Are Birds imfp, 24 janvier 2023, Salon-de-Provence.

We Are Birds Mardi 24 janvier 2023, 20h00 imfp

De 6 à 15€ / Gratuit pour les étudiants IMFP

♫JAZZ♫

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Bel-Air Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

20h Première Partie – Atelier Jazz en cours de formation

21h We Are Birds

Trois oiseaux rares : un finlandais virtuose, un baroudeur africain et unrocker engagé. La connexion est immédiate. Un jazz aérien, nordique, quise frotte à l’énergie du rock, se cherche dans les racines africaines et se retrouve dans la pop. A Nordic Afro Jazz Breath.

Entre Finlande et Afrique

Le projet We Are Birds naît en 2010 lors d’une Jam session lorsque Tuomas A. Turunen, pianiste Jazz finlandais, rencontre Dimitri Reverchon, griot urbain batteur-percussionniste. L’alchimie afro-scandinave est immédiate. Les deux auteurs décident d’explorer ce métissage et recherchent un bassiste. Emmanuel Soulignac est alors choisi dès 2011 pour apporter au projet ses influences pop. Le groupe We Are Birds est alors constitué.

« Nous sommes ouverts et curieux. Aujourd’hui à jouer dans la chaleur africaine, demain à marcher sur un lac gelé en Finlande et la semaine suivante à boire un bon vin en Provence. Nous vivons de grands moments ensemble, et cela crée une connexion unique. Voilà pourquoi We Are Birds ! Nous vivons la musique, ensemble, et voilà tout ».

Tuomas A. Turunen piano, claviers

Emmanuel Soulignac basse, contrebasse

Dimitri Reverchon batteries, percussions, calebasses



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T20:00:00+01:00

2023-01-24T22:30:00+01:00