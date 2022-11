Spleen Machines imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Spleen Machines imfp, 18 janvier 2023, Salon-de-Provence. Spleen Machines Mercredi 18 janvier 2023, 20h30 imfp

De 6 à 15€ / Gratuit pour les étudiants IMFP

♫POP♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Bel-Air Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 20h Première Partie – Atelier Musiques Actuelles en cours de formation 21h Spleen Machines

Enfant illégitime de Björk et Kate Bush, Spleen Machines est une entité incarnée par Arnaud et Laurie. Leur pop, c’est une grande fête au Pays des Merveilles, des synthés qui n’en font qu’à leur tête, et une voix qui console. Laurie Muraro – chant

Marine Garcia – claviers

Guilhaume Renard – basse

Zargan Stavron – batterie

