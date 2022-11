Tony Paeleman Trio imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Tony Paeleman Trio imfp, 17 janvier 2023, Salon-de-Provence. Tony Paeleman Trio Mardi 17 janvier 2023, 20h00 imfp

De 6 à 15€ / Gratuit pour les étudiants IMFP

♫JAZZ♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Bel-Air Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 20h Première Partie – Atelier Jazz en cours de formation 21h Tony Paeleman « The Fuse »

Nommé Victoire du Jazz L’art de l’électrique au service du groove Boutons en tout genres, pédales d’effets, synthétiseurs, machines électroniques, entourent le claviériste Tony Paeleman qui se déploie depuis plusieurs années tant comme pianiste que comme architecte sonore polymorphe aux côtés d’artistes majeurs comme Anne Pacéo ou Vincent Peirani.

Son nouveau trio électrique plonge le Rhodes, le synthétiseur et les effets électroniques au cœur du groupe qu’il forme avec Julien Herné (basse électrique) et Stéphane Huchard (batterie), solides références dans leur domaine. Explosion des sons, puissance et même parfois transe caractérisent ce triangle musical qui nourrit son jeu d’une dramaturgie qui sait aussi se faire tendre. Les propositions fusent et s’appuient sur les possibilités infinies que recèle cet alliage entre groove organique, indie-jazz et électro. Julien Herné basse électrique

Stéphane Huchard batterie

Tony Paeleman clavier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:00:00+01:00

2023-01-17T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu imfp Adresse 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Bel-Air Ville Salon-de-Provence lieuville imfp Salon-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône

imfp Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salon-de-provence/

Tony Paeleman Trio imfp 2023-01-17 was last modified: by Tony Paeleman Trio imfp imfp 17 janvier 2023 imfp Salon-de-Provence Salon-de-Provence

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône