Bouches-du-Rhône 37 42 Révélée par Abou Debeing, l’artiste sevranaise reçoit un franc succès, couronné par un disque de platine.



Fort du succès de cet album où elle se livre, elle a sorti un second album le 3 décembre dernier.



Elle se produira en tournée dans toute la France et pour la toute première fois, à seulement 23 ans, sur la scène de l’Olympia à Paris le 19 mars 2022 (Complet).



