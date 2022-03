Imen Es Carrière (La) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Imen Es Carrière (La), 23 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-23 Le concert prévu le 23 mars 2022 est reporté au mercredi 4 mai 2022 à 20h.

Horaire : 20:00

Le concert prévu le 23 mars 2022 est reporté au mercredi 4 mai 2022 à 20h. Imen Es, la nouvelle révélation féminine de la pop urbaine et r'n'n/hip hop.Début 2020, Imen Es publie vingt titres dans son premier album studio "Nos vies", gorgé de featuring signés Jul, Dadju, d'Alonzo. Son second album arrivé en décembre 2021 s'intitule sobrement Es. Carrière (La) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/

