IMELDA MAY – TOURNEE L’USINE, 18 avril 2023, ISTRES.

IMELDA MAY – TOURNEE L’USINE. Un spectacle à la date du 2023-04-18 à 21:00 (2023-04-16 au ). Tarif : 34.0 à 34.0 euros.

IMELDA MAYOriginaire de Dublin, Imelda est devenue l’une des artistes féminines les plus célèbres de l’histoire de l’Irlande. Son album « Love Tattoo », qu’elle a elle-même écrit et produit en 2008, est l’album le plus vendu de tous les temps par une artiste féminine irlandaise. Son dernier opus, « 11 Past the Hour », est numéro 1 en Irlande et figure dans le Top 10 au Royaume-Uni. Les derniers albums d’Imelda s’éloignent du style rockabilly revival de ses débuts, avec un genre qui ne rentre dans aucune case, un mélange de rock, de soul, de gospel et de jazz.Imelda May sera en tournée en France en 2023 avec six concerts dont un à la Cigale, à Paris, le 22 avril 2023 prochain ! Imelda May

L’USINE ISTRES RN 569 Rassuen Bouches-du-Rhone

