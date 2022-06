Imed Alibi feat Khalil Epi, 10 juin 2022, .

Imed Alibi feat Khalil Epi

2022-06-10 – 2022-06-10

DJ Set à 19h > PAM Sound System

Concert à 21h30 > Imed Alibi feat Khalil Epi



Avec le projet ultra-percussif Frigya, signé sur Shouka Records, les musiciens Imed Alibi et Khalil Hentati livrent un inventaire très subjectif – et tourné vers le club – des musiques populaires et traditionnelles qui traversent le nord de l’Afrique.



PAM Sound System, DJ du magazine Pan African Music, proposera une plongée dans les différentes scènes club d’Afrique ou qui s’en inspire.



en coproduction avec l’AMI

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Imed Alibi et Khalil Hentati livrent un inventaire très subjectif des musiques populaires et traditionnelles.

DJ Set à 19h > PAM Sound System

Concert à 21h30 > Imed Alibi feat Khalil Epi



Avec le projet ultra-percussif Frigya, signé sur Shouka Records, les musiciens Imed Alibi et Khalil Hentati livrent un inventaire très subjectif – et tourné vers le club – des musiques populaires et traditionnelles qui traversent le nord de l’Afrique.



PAM Sound System, DJ du magazine Pan African Music, proposera une plongée dans les différentes scènes club d’Afrique ou qui s’en inspire.



en coproduction avec l’AMI

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

dernière mise à jour : 2022-05-18 par