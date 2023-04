Grand Soir/ Les Désirables/ Imec – Institut Mémoires de l’édition contemporaine, 6 avril 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

2023-04-06 20:00:00 – 2023-04-06 22:00:00

Le printemps commence avec Les Désirables ! Venez partager l’enthousiasme d’un collectif d’éditeurs et de libraires inventifs, formé en pleine pandémie.

Ce qui les unit ? Une expérience de l’édition, une vision du contemporain, une place singulière dans le monde du livre et le goût de l’invention. Rencontre et lectures ponctuées d’images avec Pierre Gaudin co-créateur des éditions Créaphis, Laurence Gudin de la maison d’édition suisse la Baconnière, Benoît Laureau fondateur des éditions de l’Ogre et Véronique Yersin qui a repris les éditions Macula et fondé le collectif Les Désirables.

Rencontre animée par François Bordes Entrée libre, pensez à réserver ! reservations@imec-archives.com

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après les rencontres.

Nouveauté : Twisto est partenaire de la programmation culturelle de l’Imec. Dorénavant, un dernier départ du bus 21 est proposé à 22h les soirs de rencontre.

accueil@imec-archives.com +33 2 31 29 37 37 http://www.imec-archives.com/

