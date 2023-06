Éclat(s) de Rue 2023 : Mentir Lo Mínimo IMEC – Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 20 juillet 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Alta Gama propose un spectacle de Cirque minimaliste.



« Nous croyons que dans la simplicité il y a l’essence et la possibilité de ressentir plus largement tout ce qui n’est pas vu. Un spectacle qui nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi.

Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet est le corps. Le voyage de trois corps (la femme, l’homme et le vélo) et l’essentiel : le corps lui-même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation. Cette relation est-elle confortable pour vous ? La changeriez -vous ? »

.

2023-07-20 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-20 19:20:00. .

IMEC – Abbaye d’Ardenne Rue du 1er Hussard Canadien

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Alta Gama presents a minimalist circus show.

« We believe that in simplicity there is the essence and the possibility of feeling more widely all that is not seen. A show that brings us closer to the complexity of self-acceptance.

The theme is your presence, our presence. The subject is the body. The journey of three bodies (the woman, the man and the bicycle) and the essential: the body itself. The body in which we live and with which we have a relationship. Is this relationship comfortable for you? Would you change it?

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Alta Gama presenta un espectáculo de circo minimalista.

« Creemos que en la simplicidad reside la esencia y la posibilidad de experimentar todo lo que no se ve. Un espectáculo que nos acerca a la complejidad de la aceptación de uno mismo.

El tema es tu presencia, nuestra presencia. El tema es el cuerpo. El viaje de tres cuerpos (la mujer, el hombre y la bicicleta) y lo esencial: el propio cuerpo. El cuerpo en el que vivimos y con el que tenemos una relación. ¿Le resulta cómoda esta relación? ¿La cambiarías?

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Alta Gama eine minimalistische Zirkusvorstellung.

« Wir glauben, dass in der Einfachheit die Essenz und die Möglichkeit liegt, alles, was nicht gesehen wird, umfassender zu empfinden. Eine Show, die uns der Komplexität der Selbstakzeptanz näher bringt.

Das Thema ist Ihre Präsenz, unsere Präsenz. Das Thema ist der Körper. Die Reise dreier Körper (der Frau, des Mannes und des Fahrrads) und das Wesentliche: der Körper selbst. Dieser Körper, in dem wir leben und zu dem wir eine Beziehung haben. Ist diese Beziehung für Sie angenehm? Würden Sie sie ändern?

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité