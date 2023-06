Éclat(s) de Rue 2023 : De l’origine du monde épisode 3 / La parole des engendré-es IMEC – Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, 20 juillet 2023, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe.

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le détachement international du Muerto Coco propose un spectacle de théâtre de rue.



« Après une grande collecte de la parole des femmes en 2020, un second volet autour de la parole des hommes en 2022, nous nous attaquons cette fois à la parole des engendré-es, nous tous & toutes qui sommes « enfants de ».

Toujours autour des grandes questions, mais cette fois- ci regardées depuis l’autre côté du miroir : c’est quoi, être parent ? Et ca serait quoi un « bon » parent ? Et pourquoi est- ce qu’on continue à faire des enfants, dans ce monde, aujourd’hui ? »

2023-07-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-20 21:05:00. .

IMEC – Abbaye d’Ardenne Rue du 1er Hussard Canadien

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the international detachment of Muerto Coco presents a street theater show.

« After a major collection of women’s voices in 2020, and a second part focusing on men’s voices in 2022, this time we’re tackling the voices of the engendered, all of us who are « children of ».

Still focusing on the big questions, but this time seen from the other side of the mirror: what does it mean to be a parent? And what makes a « good » parent? And why do we continue to make children, in this world, today? »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, el destacamento internacional Muerto Coco organiza un espectáculo de teatro de calle.

« Tras una gran recopilación de voces femeninas en 2020, y una segunda sección centrada en las voces masculinas en 2022, esta vez abordamos las voces de los engendrados, todos los que somos « hijos de ».

Seguimos haciéndonos las grandes preguntas, pero esta vez desde el otro lado del espejo: ¿qué significa ser padre? ¿Y qué hace que un padre sea « bueno »? ¿Y por qué seguimos haciendo hijos en este mundo actual?

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die internationale Abteilung von Muerto Coco eine Straßentheateraufführung.

« Nach einer großen Sammlung des Wortes der Frauen im Jahr 2020, einem zweiten Teil rund um das Wort der Männer im Jahr 2022, nehmen wir uns dieses Mal das Wort der Gezeugten vor, uns alle & alle, die « Kinder von » sind.

Es geht immer noch um die großen Fragen, aber dieses Mal von der anderen Seite des Spiegels aus betrachtet: Was bedeutet es, Eltern zu sein? Und was wäre ein « guter » Elternteil? Und warum werden in dieser Welt heute noch Kinder gezeugt?

